Inter-news.it - Inter verso il bilancio in utile! Manca uno step pesante – TS

La situazione economica dell’sta notevolmente migliorando. Ilviaggial’nella prossima stagione,però unosecondo Tuttosport.CASSE – L’sta per raggiungere il pareggio di, anzi lo ha raggiunto in maniera virtuale nello scorso esercizio con perdite intorno ai 36 milioni di euro. Il prestito con scadenza nel 2027 pesa però e non poco. Il bond è di 415 milioni di euro ed è stato emesso a febbraio del 2022, entro il 2027 dev’essere ripagato dal club. Il contesto comunque è migliorato: si partiva dal passivo di 246 milioni di euro alla fine dell’esercizio 2020-2021. Suning e i suoi problemi sono il passato ormai, la proprietà americana Oaktree garantisce stabilità almeno nel medio termine.OBIETTIVO – Oaktree prima o poi lascerà il club, ma non prima della costruzione del nuovo stadio col Milan.