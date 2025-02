Terzotemponapoli.com - Il Napoli tra infortuni e ‘moduli’: parla Saccone

L’ex preparatore atletico delCorradoè intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Partirei con un’analisi del momento attuale del, che purtroppo sta perdendo diversi calciatori contemporaneamente. Era prevedibile che accadesse qualcosa del genere durante la stagione, oppure ritiene che ci sia un problema alla base?“L’o è sempre dietro l’angolo. Ovviamente nessuno si augura mai di avere più giocatori infortunati nello stesso momento, ma è una possibilità che può verificarsi durante una stagione. Certo, in questo momento sta capitando al, mamuscolari possono succedere a qualsiasi squadra. Per quanto riguarda Neres, purtroppo ci sono delle problematiche da risolvere. Bisognerà capire come gestire la situazione, ma credo che nel breve periodo ilpossa trovare soluzioni per sopperire a queste assenze”.