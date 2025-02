Ilrestodelcarlino.it - Colli verso i nuovi colori per la raccolta differenziata. Ecco come cambiano

Anche il comune didel Tronto, a breve, si adeguerà alla direttiva dell’UE che vuole armonizzare idei mastelli e cassonetti in tutti i paesi europei. Verrà invertito il colore della carta con quello della plastica: il giallo diventerà il colore di plastica e lattine e il blu diventerà il colore della carta. La procedura e la modalità per effettuare il cambio adel Tronto verrà spiegata dagli addetti del servizio dia mezzo di materiale esemplificativo in formato cartaceo che verrà lasciato appeso in busta sul mastello di ogni singola abitazione prima che si provveda in via definitiva al ‘cambio di colore’ nei prossimi giorni.