Ilgiorno.it - “Cammela”, la Monza da ridere sul web: dalla chat delle mamme agli sketch

, 14 febraui 2025 – Abita a”, proprio con due “m” come “llata”. Al secolo è Chiara Anicito, attrice, comica e content creator, originaria di Paternò, in provincia di Catania, con oltre 3 milioni di follower sul web. Chiara è madre di Marco, 11 anni, e Sara, 4 anni (che nelle sue gag diventano Santino e Agatuccia), e porta la sua vita da mamma nei divertenti, spesso ispirati alledella scuola. “Ho scopertoda pochi anni - racconta - è un buon compromesso tra la realtà di provincia, per non vivere nel caos, ma vicino a Milano, dove lavoriamo. Ho girato parecchi video tra Duomo, Arengario e in centro”. Il personaggio “” è amato da famiglie e bambini perché porta in teatro un ritratto coinvolgente e audace della simpatica “sicilianità” di una giovane madre alle prese con la vita e le fatiche di tutti giorni tra figli, marito, scuola, social.