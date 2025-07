Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio 2026 | venduti già 200mila biglietti

Non gli bastano i sold out negli stadi, Ultimo pensa ancora più in grande: il 4 luglio 2026 si esibirà all'arena di Tor Vergata, alla Vela di Calatrava. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio 2026: venduti già 200mila biglietti

In questa notizia si parla di: vergata - luglio - venduti - 200mila

Ultimo annuncia un maxi concerto il 4 luglio 2026 a Tor Vergata - Aveva anticipato una grande sorpresa per i suoi fan, la più importante della sua vita musicale, e non ha deluso.

Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio 2026 - Non gli bastano i sold out negli stadi, Ultimo pensa ancora più in grande: il 4 luglio 2026 si esibirà all'arena di Tor Vergata, alla Vela di Calatrava L'articolo Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio 2026 proviene da Il Difforme.

Dall'Olimpico Ultimo annuncia un live a Tor Vergata il 4 luglio 2026 - Roma, 14 lug. (askanews) - Dal palco dell'Olimpico, Ultimo ha annunciato un grande evento live per il prossimo anno intitolato "La favola per sempre", un concerto con decine di migliaia di spettatori che verrà ricordato come "Il Raduno degli Ultimi" il 4 luglio 2026 a Roma - Tor Vergata, grazie alla collaborazione con l'amministrazione di Roma Capitale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri e l'assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

Volevano fargli radunare 120mila fan a uno che ha venduto 200mila biglietti in un'ora, non so se ridere o piangere #LaFavolaPerSempre #UltimoStadi2025 Vai su X

Ultimo, 200mila biglietti venduti in un'ora per il mega raduno a Tor Vergata; Ultimo a Tor Vergata il 4 luglio 2026: online i biglietti per il mega concerto. Da 49 a 99 euro (già staccati; Ultimo: i biglietti per il mega raduno a Tor Vergata volano. È già storia.

Ultimo, 200mila biglietti venduti in un'ora per il mega raduno a Tor Vergata - Oggi, martedì 15 luglio, sono stati messi a disposizione i biglietti per il mega raduno che il cantautore romano realizzerà il prossimo anno, il 4 ... Da msn.com

Ultimo ancora DA RECORD: la sua favola per sempre inizia con 200mila biglietti venduti in un’ora - Il 4 luglio 2026 Ultimo radunerà migliaia di fan a Tor Vergata per il suo unico live dell’anno. Lo riporta mowmag.com