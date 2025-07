Caso Sudtirol Bolaffi a caccia di due francobolli ‘sfuggiti’ al blocco

(Adnkronos) – Dopo il 'Gronchi rosa', l'Italia postale potrebbe avere due nuovi 'francobolli fantasma'. La società Bolaffi, leader per il collezionismo dal 1890, ricerca in tutta Italia i due francobolli dedicati ad altrettante località del Trentino-Alto Adige la cui emissione – originariamente prevista per l'8 luglio scorso – è stata bloccata dal ministero delle Imprese . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it