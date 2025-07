Rivolta Maga contro le armi Usa all’Ucraina E per Trump non è l’unica grana con la base

Roma, 15 luglio 2025 - Malumori nel movimento Maga per l’ invio di armi in Ucraina da parte di Donald Trump (pagate dagli europei). Steve Bannon, ex stratega del tycoon, dà voce ai mal di pancia e nel suo podcast War Room critica la decisione del presidente: "L'Ucraina sta diventando davvero pericolosa. È una guerra europea. Lasciamo che se ne occupi l'Europa", afferma Bannon, come riporta Bbc. "Hanno le risorse. Hanno la manodopera. Stiamo per armare persone su cui non abbiamo letteralmente alcun controllo ", aggiunge l'ex consigliere riferendosi all'Ucraina. "Questa è una guerra vecchio stile, logorante, nelle terre insanguinate d'Europa, e ci stanno trascinando dentro", conclude Bannon. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rivolta Maga contro le armi Usa all’Ucraina. E per Trump non è l’unica grana con la base

