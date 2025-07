Calcio femminile Italia attesa alla prova di maturità contro la Norvegia nei quarti di finale degli Europei 2025

Appuntamento fissato domani, alle ore 21.00 allo Stade de Geneve. La Nazionale italiana di calcio femminile affronterà la Norvegia nel primo quarto di finale degli Europei di calcio femminile 2025. Le azzurre, seconde nel Gruppo B alle spalle della Spagna, si presentano all’appuntamento con la voglia di far bene. La compagine allenata da Andrea Soncin, nell’ultimo biennio, ha fatto vedere qualità importanti contro squadre blasonate e la prova del nove sarà questo confronto con le norvegesi. In palio c’è l’accesso alla semifinale, che si giocherà martedì 22 luglio di nuovo a Ginevra. Le scandinave tornerebbero tra le prime quattro a distanza di 12 anni (2013), mentre le nostre portacolori dopo 28 (1997). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, Italia attesa alla prova di maturità contro la Norvegia nei quarti di finale degli Europei 2025

