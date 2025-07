Modesto alla Juve Comolli accoglie la sua scelta in società | Felice di accogliere Francois nella struttura Crediamo che questi due fattori saranno fondamentali

La Juventus ha annunciato ufficialmente l'ingresso di François Modesto come nuovo Direttore Tecnico della prima squadra. Il dirigente francese, che vanta una carriera significativa sia come calciatore in Serie A che come dirigente con esperienze in Monza e Olympiacos, è stato presentato con un comunicato ufficiale. Con l'ufficialità, sono arrivate le prime parole di Damien Comolli. Ecco cos'ha detto il DG della Vecchia Signora. COMOLLI – «Sono felice di accogliere François nella nostra struttura, il suo ruolo sarà centrale nel coordinamento tra l'Area Tecnica ( Match Analysis, Medical Department, Performance e Psychology ) e lo staff di Igor Tudor, contribuendo a rafforzare l'identità sportiva del club.

