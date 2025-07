Alcaraz preso a pallate il video rubato | come si autoumilia

Jannik Sinner ha fatto la storia a Wimbledon. Sul centrale di Londra, l’azzurro ha battuto Carlos Alcaraz, il rivale più temuto della sua generazione, in una sfida che resterà negli annali. Per lo spagnolo, che arrivava da due trionfi consecutivi sui prati inglesi, la delusione è grande, ma resta la consapevolezza di far parte di una rivalità destinata a segnare un’epoca. I due ormai si conoscono a memoria: quello di domenica è stato il 13° capitolo della loro saga sportiva, una sfida che richiama alla memoria i sessanta incroci tra Nadal e Djokovic. Eppure, la familiarità non ha aiutato Alcaraz, che nel corso dell’incontro è sembrato quasi sorpreso dalla solidità dell’italiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alcaraz preso a pallate, il video rubato: come si autoumilia

