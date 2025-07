Tempo di lettura: 2 minuti Ritorna in Lombardia, nella cittĂ di Rho dove ha avuto inizio il successo della sua carriera artistica, il cantautore salernitano, Michele Pecora. Un tuffo nella grande musica italiana, quello dell’artista cilentano e volto noto del Festival di Sanremo e del Festivalbar, ospite di una serata musicale gratuita che si terrĂ giovedì 24 luglio alle ore 21 con la “Notte Bianca” presso Olen Bar in via Martiri della LibertĂ n.4, nella cittĂ Rho. Classe 1957, originario di Agropoli, negli anni’70 l’artista campano si trasferì nelle Marche dove nel 1975 iniziò ad esibirsi con il suo primo provino con la casa discografica fondata da Lucio Battisti che gli fece incontrare Ivan Graziani di cui divenne amico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal Cilento a Milano, il 24 luglio il cantautore Michele Pecora a Rho con la grande musica