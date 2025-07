Tutti gli uomini con i capelli sale e pepe che sono cool e ci piacciono tanto

Capelli sale e pepe danno un boost al fascino maschile e fanno superare la paura dell'andropausa. Cari uomini alfa, via libera a silver hair, voi che potete. Mi raccomando lo shampoo: la formula antigiallo è di routine. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tutti gli uomini con i capelli sale e pepe, che sono cool e ci piacciono tanto

uomini - capelli - sale - pepe

"Presa a pugni da due uomini e trascinata per i capelli dalle mogli": aggressione choc, l'inviata di Striscia in ospedale - L'inviata del programma Striscia la notizia, Rajae Bezzaz, e i suoi due operatori sono stati aggrediti dai componenti di una famiglia di origine sinti all'esterno di un'abitazione di Maserata del Piave, nel Trevigiano.

Lea Gavino: «Ho tagliato i capelli come atto di disobbedienza. Mio fratello Damiano è la persona più importante della mia vita, ma i ruoli migliori li scrivono ancora per gli uomini» - Ospite del Festival ON AIR, l'attrice parla della felicità che sta attraversando ora che è alle prese con la scrittura di un suo film e del rammarico per certi ruoli femminili sempre uguali del nostro cinema

