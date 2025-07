Mangia di più pesa di meno | la dieta volumetrica sembra una favola ma ha basi scientifiche

La dieta volumetrica rappresenta una rivoluzione nel mondo dell'alimentazione per chi desidera perdere peso senza rinunciare al piacere di mangiare porzioni generose. Nata negli Stati Uniti dagli studi della nutrizionista Barbara Rolls, docente alla Penn State University, la dieta volumetrica, o volume eating, si basa su un concetto tanto intuitivo quanto rivoluzionario: non serve rinunciare al volume del cibo, basta scegliere gli alimenti giusti. In sostanza, si mangiano grandi quantità di cibi a bassa densità calorica ma ad alto volume. Questo significa che si consumano alimenti ricchi di acqua e fibre, come frutta, verdura, zuppe e legumi, che permettono di riempire lo stomaco senza eccedere con le calorie.

Dieta volumetrica: come funziona il modello alimentare che «inganna il cervello» per aiutare a perdere peso - Dimagrire mangiando di più? Sembra impossibile ma si può, come insegna un approccio alimentare che aiuta a perdere peso senza fare i conti con fame e frustrazione grazie alla scelta di cibi «furbi».

