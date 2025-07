La scomparsa di Greta Spreafico chiesta di nuovo l’archiviazione Rigonfiamento del terreno? Nessuna traccia

La Procura di Rovigo ha di nuovo chiesto l’archiviazione delle indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico, 53 anni, cantante rock originaria di Erba, provincia di Como, di cui non si hanno notizie dal 4 giugno del 2022. Il fascicolo era giĂ stato archiviato dal Gip del tribunale di Rovigo il 2 ottobre 2023, ma era stato poi riaperto il 24 maggio 2024 su richiesta della Procura, dopo un’istanza di parte che chiedeva di accertare la natura di un presunto rigonfiamento del terreno in un’area di proprietĂ di un’impresa edile nelle vicinanze dell’abitazione all’epoca utilizzata da uno degli indagati, Andrea Tosi, un giardiniere di Porto Tolle (Rovigo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La scomparsa di Greta Spreafico, chiesta di nuovo l’archiviazione. “Rigonfiamento del terreno? Nessuna traccia”

