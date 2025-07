Il Mic revoca 66 milioni di euro dopo il caso Kaufmann Andrea Iervolino replica | Faremo ricorso

Non è ancora molto chiaro l’iter che ha seguito il Mic (Ministero della Cultura) per revocare ben 66 milioni di euro a diverse case cinematografiche. Non si sa molto su quali siano esattamente le produzioni cinematografiche a cui sono stati revocati i fondi: secondo quanto scrivono alcuni giornali, una parte consistente dei fondi del tax credit sarebbero stati revocati alla Sipario Movies, la societĂ del produttore cinematografico Andrea Iervolino. Che ha prontamente replicato, in una nota, che farĂ ricorso. Mic revoca tax credit da 66 milioni per produzione cinematografica, Andrea Iervolino farĂ ricorso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il Mic revoca 66 milioni di euro dopo il caso Kaufmann, Andrea Iervolino replica: “Faremo ricorso”

