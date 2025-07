Ultimo record assoluto Oltre 200mila biglietti venduti nella prima ora dall’apertura vendite di Ultimo 2026 – La favola per sempre il 4 luglio a Tor Vergata

ULTIMO RECORD ASSOLUTO OLTRE 200MILA BIGLIETTI NELLA PRIMA ORA DALL’APERTURA VENDITE DI ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE 4 LUGLIO ROMA – TOR VERGATA IL RADUNO DEGLI ULTIMI È GIÀ NELLA STORIA ULTIMO – LA FAVOLA PER SEMPRE. Oltre 200mila biglietti polverizzati solo nella prima ora dall’apertura vendite. Una partenza da record, che segna la storia. ULTIMO ha scritto a lettere cubitali l’incipit di un nuovo memorabile capitolo della sua storia e della storia della musica italiana. Il grande evento live del prossimo anno, che verrà ricordato come Il Raduno degli Ultimi, si terrà il 4 LUGLIO 2026 a ROMA – TOR VERGATA, una chiamata a raccolta di tutto il suo pubblico, che ha risposto con un’ondata travolgente di conferme. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ultimo, record assoluto. Oltre 200mila biglietti venduti nella prima ora dall’apertura vendite di “Ultimo 2026 – La favola per sempre” il 4 luglio a Tor Vergata

