Milano-Cortina già venduti 750mila biglietti e gli aspiranti tedofori sono 10mila

Questa mattina, 15 luglio, a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto a Venezia, si è svolta la riunione semestrale degli enti membri del comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con la partecipazione di alcuni rappresentanti del Cio (Comitato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Mosaner e Constantini vincono i Mondiali in Canada e preparano Milano Cortina 2026 - L’azzurro del curling ha dipinto trame vincenti in vista di Milano Cortina 2026. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno confermato, ancora una volta, il loro talento, regalando all’Italia un risultato storico e indirizzando l’attenzione verso il futuro delle Olimpiadi invernali.

Bob, due pordenonesi in nazionale per giocarsi un posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina - Archiviata l'ultima stagione, gli occhi sono tutti rivolti ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Il panettone ufficiale di Milano Cortina 2026 arriva da Bergamo - Il panettone Marchesi di Bergamo, già vincitore dei premi di miglior panettone della Lombardia 2015 e 2022 al contest Panettone Day, diventerà prodotto ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali.

Milano-Cortina: a Venezia incontro Fondazione con enti locali - Si è svolta stamani a Venezia una riunione tra il Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano Cortina 2026 e i rappresentanti degli enti territoriali coinvolti nell ... Riporta tuttosport.com

Milano Cortina: «Già venduti più di 300 mila biglietti e i prezzi ... - «Già venduti in una settimana, otto giorni dall’apertura delle vendite, oltre 300 mila biglietti per i Giochi di Milano Cortina: il 20%, con alcuni eventi già sold out, dell’1,2 milioni ... Come scrive corriere.it