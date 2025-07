La lettera di Bruxelles a Roma | Il decreto Golden Power su Unicredit-Bpm viola il diritto dell’Ue

Il testo della lettera arrivata ieri a Roma è cristallino: a Bruxelles non ci sono se e ma nella solenne bocciatura del Golden Power che il governo ha applicato a Unicredit per dare il via libera all’acquisizione del Banco Bpm. Fosse anche solo per una questione di comunicazion e che non c’è stata e che, in base al diritto comunitario, avrebbe dovuto esserci. Poi ci sono le singole imposizioni che l’esecutivo ha dettato a Unicredit, che la Commissione demolisce una ad una nelle 70 pagine del documento pubblicato in esclusiva da Mf-Milano Finanza martedì 15 luglio. Certo, è “fatta salva la facoltĂ dell’Italia di fornire ulteriori spiegazioni plausibili”, ma in questa fase, si legge nella lettera, “la Commissione ritiene che la mancanza di una sufficiente motivazione sostanziale da parte del Decreto, nella sua forma attuale e date le informazioni attualmente disponibili, unitamente alla mancata risposta alla maggior parte delle questioni sollevate dalla Commissione con le autoritĂ italiane, costituisca di per sĂ© motivo di ragionevole dubbio sul fatto che la misura persegua effettivamente la tutela della pubblica sicurezza “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La lettera di Bruxelles a Roma: “Il decreto Golden Power su Unicredit-Bpm viola il diritto dell’Ue”

In questa notizia si parla di: unicredit - lettera - bruxelles - roma

Giorgetti power: lettera a Unicredit, il dpcm non cambia. Deroga "tutela Italia" per le imprese italiane in Russia - In una frase: non c’è ostilità , il golden power resta, se non riuscite ad adempiere, diteci il perché.

Unicredit, la smentita dell’Ue: «Nessuna lettera inviata per il golden power» - Da Bruxelles è arrivata una smentita in merito all’esistenza di una lettera da parte della Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea, che secondo alcune anticipazioni di Bloomberg, avrebbe espresso dubbi sul golden power e le condizioni poste dal governo italiano all’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, in merito all’Ops su Banco Bpm.

Unicredit-Bpm, il giallo della lettera e lo scontro rinviato con l’Ue - Non c’è nessuna lettera in arrivo da Bruxelles che redarguisce il governo italiano per l’uso del golden power su Unicredit-Banco Bpm.

UNICREDIT CONVERTE I DERIVATI E SALE AL 20% DI COMMERZBANK (Il Sole 24 Ore, Beda Romano, 09 Jul 2025) Punti chiave: •UniCredit ha convertito il 10% della sua posizione sintetica in Commerzbank, raggiungendo il 20% delle azioni e dei diritti di Vai su X

Il piano franco-britannico per il dopo guerra. Il Regno Unito invierĂ a Kiev cinquemila missili Thales di difesa anti-aerea: la firma oggi a Roma Vai su Facebook

Ue potrebbe ordinare a Italia di revocare condizioni su offerta UniCredit a BPM - lettera; Bruxelles orcellizza il governo su Unicredit-Banco Bpm; Bruxelles si scontra con Roma sull’acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit.

Che cosa succede tra Bruxelles e Roma su Unicredit-Banco Bpm - Il decreto golden power del governo sull'Ops di Unicredit per Banco Bpm viola i regolamenti Ue? startmag.it scrive

Bruxelles orcellizza il governo su Unicredit-Banco Bpm - Ruvida lettera della Commissione Ue al governo italiano: critica l'esercizio dei poteri speciali (golden power) contro l'Ops di Unicredit su Banco Bpm. Scrive startmag.it