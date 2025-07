Il concerto di Gergiev a Caserta diventa un caso politico | Giuli contrario De Luca tira dritto

Il concerto di Valery Gergiev alla Reggia di Caserta diventa un caso. E nasce uno scontro anche tra il governo e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Per il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, bisogna evitare la propaganda con questo concerto. Ma per la Regione Campania l’evento non deve essere annullato. La posizione del ministro è contraria all’esibizione: “L’arte è libera e non può essere censurata. La propaganda però, anche se fatta con talento, è un’altra cosa. Per questo motivo il concerto dell’amico e consigliere di Putin, voluto, promosso e pagato dalla Regione Campania e che si terrĂ nella Reggia di Caserta, autonoma nella scelta di quali eventi ospitare, rischia di far passare un messaggio sbagliato”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

