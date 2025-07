Noa Lang altro colpo del Napoli

Noa Lang è da stamattina ufficialmente un calciatore del Napoli. Il calciatore olandese è arrivato questa mattina a Villa Stuart per le visite mediche di rito con il Napoli. Le stesse si sono concluse poco prima delle 13. Quindi la firma sul contratto fino al 2030. Ieri l’olandese è arrivato in Italia. Affare fatto col Psv a queste condizioni: 25 milioni più 3 di bonus e 10% su futura rivendita. Lang poteva arrivare già a gennaio, era stato individuato dalla società come erede di Kvaratskhelia ma il Psv lo aveva blindato. Prima, infatti, c’era l’Eredivisie da vincere ma anche la Champions ancora da disputare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Noa Lang, altro colpo del Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - lang - altro - colpo

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il nome di Noa Lang è tornato fortemente in orbita Napoli negli ultimi giorni. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manni stanno facendo il possibile per regalare ad Antonio Conte dei rinforzi all’altezza delle aspettative.

NM Live – Napoli? Lang e Beukema due innesti mirati, De Bruyne è una star - Salvatore Esposito, Giubilato, Di Vicino, Salvione, Pasino e Petrazzuolo sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.

Mercato Napoli, c’è l’accordo per Noa Lang: cifre e formula - Affare in dirittura d’arrivo quello tra il Napoli e il Psv per Noa Lang. Di seguito riportate cifre e formule.

Dopo Kevin De Bruyne, il Napoli piazza un altro colpo. Si tratta di Noa Lang che, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarà un nuovo calciatore dei partenopei per 25 milioni di euro + 5 di bonus. Buon colpo? Vai su Facebook

Noa Lang Napoli ? Domani le visite mediche a Villa Stuart e poi la firma sul contratto ? È il colpo giusto per Antonio Conte? #NoaLang #Napoli #SerieAEnilive #DAZN Vai su X

Napoli, Lang è sbarcato in Italia: programmate le visite mediche; Calciomercato Napoli, altri due colpi ai dettagli dopo Lang: saranno a Dimaro con Conte; Calciomercato, un altro colpo per il Napoli: è fatta per Noa Lang.

Napoli, visite mediche per Noa Lang a Villa Stuart - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

L'ex agente di Koulibaly esterrefatto: "Ma che colpo ha fatto il Napoli?" - L'ex agente di Koulibaly applaude la strategia di mercato del Napoli soffermandosi sui colpi messi a segno dal club in questa sessione estiva. Da msn.com