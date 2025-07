L’esperto di sicurezza aerea Mohan Ranganathan: "Negli ultimi anni aveva preso un congedo per malattia e per lutto in seguito alla morte della madre nel 2022, poi.". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - "Perché hai spento i motori?". Le urla tra i piloti dell'Air India, il retroscena prima dello schianto. Che cosa non torna