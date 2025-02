Secoloditalia.it - «Fuga in avanti discutibile»: il Pd si spacca sulla legge sul fine vita della Toscana

Lasulapprovata dalla Regioneil Pd. All’indomani dell’approvazione, fortemente criticata dal centrodestra locale e nazionale e dal mondo cattolico, con le Acli che hanno parlato di «bandierina elettorale», si fa sentire anche l’area cattolica dem. Gli ex parlamentari Silvia Costa e Stefano Lepri, oggi compentidirezione nazionale, hanno bollato come «» il fatto che «la Regioneabbia voluto legiferare sul suicidio assistito, in assenza di un quadro normativo nazionale».IlRegioneil Pd«La Consulta – hanno ricordato – ha infatti sollecitato il Parlamento a farlo, non le singole Regioni, trattandosi di normativa sui diritti civili che è competenza nazionale, anche per garantire uniformità di trattamento».