Quintana gioia e disagi in pista Solestà festa fino all’alba Innocenzi | I palii vinti sono 20

Dominio assoluto di Porta Solestà, alla Quintana di luglio. Il cavaliere Luca Innocenzi ha regalato il 37esimo Palio al sestiere gialloblú. Bravi Melosso e Rauco, di Porta Romana e Porta Maggiore, a dargli battaglia fino alla fine. Ma di fronte alla perfezione maniacale di Innocenzi c’è stato davvero poco da fare. Fuori dai giochi quasi da subito, invece, Mattia Zannori di Porta Tufilla (quarto), Tommaso Finestra di Sant’Emidio (quinto) e Davide Dimarti della Piazzarola (sesto). Una giostra caratterizzata dalle polemiche sulle condizioni della pista, considerata scivolosa dalla maggior parte dei cavalieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quintana , gioia e disagi in pista. Solestà, festa fino all’alba. Innocenzi: "I palii vinti sono 20"

Giostra della Quintana. Innocenzi è ancora il re. E il Rione Cassero fa festa - Il ‘Cannibale’ Luca Innocenzi, Pertinace del Rione Cassero, fa scuola e vince il suo dodicesimo palio della Quintana, portando il suo nome nell’olimpo dei grandi, insieme a Paolo Giusti e Marcello Formica.

Quintana di Ascoli: Luca Innocenzi regala il 37esimo Palio a Porta Solestà - Ascoli, 13 luglio 2025 – Dominio assoluto di Porta Solestà, alla Quintana di luglio. Il cavaliere Luca Innocenzi vince l'edizione della giostra dedicata alla Madonna della Pace e regala il 37esimo Palio al sestiere gialloblú.

