Ronaldo convinto | Mondiale per Club ha dimostrato nostro livello!

Ronaldo ha effettuato un bilancio sull’andamento del Mondiale per Club per le squadre sudamericane. Di seguito le sue parole. IL GIUDIZIO – Ronaldo ha rilasciato un’intervista a Direct TV Sports concentrandosi sul rendimento delle squadre sudamericane al Mondiale per Club: «Ci chiediamo come possiamo competere, abbiamo visto cose molto positive nel torneo. Dobbiamo migliorare ciò che offriamo per generare più entrate ed essere più competitivi con il nostro budget. Anche se, in realtà , europei e arabi hanno budget infiniti. Questa competizione è stata un’ottima idea per confrontare tutti i livelli delle squadre». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ronaldo convinto: «Mondiale per Club ha dimostrato nostro livello!»

In questa notizia si parla di: ronaldo - mondiale - club - convinto

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: ecco la nuova squadra - CR7 è ai ferri corti con l’Al-Nassr e può coronare il suo sogno di disputare la competizione FIFA Dopo una stagione conclusa senza titoli e la disperazione immortalata dopo l’eliminazione alle semifinali della Champions League asiatica, Cristiano Ronaldo ha messo in stand-by le trattative per il rinnovo con l’Al-Nassr e sta ascoltando varie offerte in questi giorni.

Ronaldo vuole il Mondiale per Club, c’è un’offerta da un club brasiliano (Marca) - Pare ci sia qualche frizione tra Cristiano Ronaldo e l’Al Nassr. Non hanno disputato la stagione che si erano come prefissati e, soprattutto, sono fuori dalla prossima Champions League asiatica.

Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: più di dieci club lo hanno cercato solo per il mese del torneo - Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: quali sono i club che lo hanno cercato solo per il mese del torneo che si giocherà negli USA dal 14 giugno al 13 luglio.

Xabi Alonso è stato chiaro: per Rodrygo in questo Real Madrid non c’è spazio. Con lo spagnolo ha trovato solamente 5 minuti nelle tre partite ad eliminazione diretta al Mondiale per Club contro il Borussia Dortmund, restando invece a secco con Juve e PSG. Vai su Facebook

Le leggende del calcio elogiano il Mondiale per Club: da Baggio a Del Piero passando per Ronaldo; CR7 ha deciso: Non giocherò il Mondiale per club. La sfida con Yamal? Dormirò bene...; Mondiale per Club, la classifica marcatori all-time: domina CR7.

Ronaldo difende il nuovo Mondiale per Club: «Successo enorme, il calcio è per i tifosi» - Ronaldo respinge le critiche al Mondiale per Club 2025: «Successo enorme, il calcio è per i tifosi». Riporta informazione.it

Simone Inzaghi si porta Cristiano Ronaldo: accordo raggiunto per il ... - Oramai si è capito chiaro è tondo quale sia il suo obiettivo: Cristiano Ronaldo vuole partecipare, a tutti i costi, al prossimo ed imminente Mondiale per Club negli USA. Si legge su interdipendenza.net