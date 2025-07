lionhealth chiude un round da tre milioni

DIVENTA GRANDE Lionhealth SocietĂ Benefit, la startup che sviluppa alimenti innovativi per fini medici speciali per pazienti con malnutrizione collegata a patologie severe, come malattie infiammatorie croniche intestinali-MICI, malattie rare, oncologia e Alzheimer. La startup annuncia infatti la chiusura di un round di finanziamento da 3 milioni di euro. Lionhealth SocietĂ Benefit è una start up innovativa nata con l’acquisizione nel 2022 dello spin off del Policlinico Gemelli di Roma "Gemelli health System" su iniziativa di Paola Lanati (nella foto), imprenditrice, business angel e vice presidente di Italian Angels for Biotech (IAB), con l’obiettivo di combattere la malnutrizione associata a patologie gravi, con prodotti protetti da brevetto, dedicati ai bisogni dei singoli pazienti, combinando le migliori evidenze scientifiche con estratti naturali, per generare miscele di ingredienti ad attivitĂ antiossidante, capaci di rispondere alle esigenze nutrizionali e dietetiche di pazienti affetti da malattie rare, patologie oncologiche e Alzheimer, il cui fabbisogno nutrizionale non può essere soddisfatto dai normali alimenti, integrando i trattamenti medici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

