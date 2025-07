Ancora danni da temporale. Il violento fortunale che con scrosci d’acqua tipicamente tropicali ha colpito Reggio città, e alcuni paesi della provincia, tra le 13 e le 14 di ieri pomeriggio, ha provocato infatti la caduta di un grosso albero in viale Monte Grappa, il cui abbattersi al suolo ha danneggiato ben quattro automobili, di queste almeno un paio in modo rilevante. Costringendo poi il comando dei Vigili del Fuoco a intervenire in modo importante per riportare in sicurezza l’area, nella quale si è evidenziata anche la caduta di diversi rami, di minori dimensioni. I pompieri hanno attuato, nel complesso, circa una quindicina di azioni nel solo territorio cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pioggia e veicoli distrutti. Nubifragio, 15 interventi