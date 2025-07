Primo Angelus a Castel Gandolfo | La guerra saccheggia i popoli

Per il suo primo Angelus da Castel Gandolfo papa Leone XIV non esita a mettersi allo stesso livello dei fedeli. Prossimo agli altri, anche plasticamente. Per Prevost niente balconcino sotto l’orologio della facciata del Palazzo apostolico, dal quale far sentire la sua voce ai 9mila accorsi per ascoltarlo, ma il leggio collocato al portone d’ingresso per un intervento ancora una volta contro la guerra. "Fratelli e sorelle – ha scandito –, non dimentichiamoci di pregare per la pace e per tutti coloro che a causa delle violenze e della guerra si trovano in uno stato di sofferenza e di bisogno". A una settimana dal suo arrivo a Castel Gandolfo, il buen ritiro estivo dei Pontefici, Leone XIV è apparso disteso, rinfrancato dal clima fresco e famigliare dei Castelli romani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Primo Angelus a Castel Gandolfo : "La guerra saccheggia i popoli"

