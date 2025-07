Viene scippata da una coppia. Cattura la ladra.

È stata scippata da una coppia di sudamericani mentre faceva shopping in un centro commerciale tra Rho e Pogliano Milanese. Ha allertato subito i carabinieri di Rho che le hanno indicato il bancomat più vicino, dove con molta probabilità si erano recati i due malviventi per prelevare il denaro. E qui, dopo una colluttazione, è riuscita a bloccare la donna, mentre l’uomo si è dato alla fuga. Brutta disavventura per l’ex sostituto commissario coordinatore del commissariato di polizia di Rho-Pero, Patrizia Casula. È successo nel pomeriggio di sabato, tra gli scaffali del Globo mentre il sostituto procuratore, in borghese, stava facendo acquisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

