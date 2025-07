L’ipertensione nei bambini | C’è un aumento dei casi Al Sant’Orsola 300 in cura

Anche i bambini possono soffrire di pressione alta, situazione che, progressivamente, li può esporre a gravi rischi: quelli giĂ in cura al Policlinico Sant’Orsola sono oltre 300. Considerato che questa patologia, negli ultimi anni, nei bambini è aumentata in modo significativo e ne colpisce almeno quattro su cento, Sant’Orsola e Azienda Usl di Bologna hanno messo a punto un percorso diagnostico per individuare il prima possibile l’ ipertensione infantile. Tra le novitĂ c’è l’avvio delle attivitĂ di screening fin dai primi anni di vita, in modo da adottare fin da subito le strategie terapeutiche piĂą efficaci al fine di riportare i valori della pressione arteriosa sotto controllo ed evitare la cronicitĂ una volta cresciuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’ipertensione nei bambini: "C’è un aumento dei casi. Al Sant’Orsola 300 in cura"

