L’abusivismo edilizio devasta i luoghi più belli

"La nostra regione rimane a metà classifica non peggiora, ma purtroppo neppure migliora". Paola Fagioli della segreteria regionale di Legambiente analizza i dati del rapporto Ecomafie 2025. "Mancano i dati disaggregati poiché alcune forze di polizia li forniscono solo a livello regionale – spiega –. Non dimentichiamo come in molti casi, ci sono reati contravvenzionali, quindi anche per le undici persone denunciate lo scorso anno a Ferrara, in alcuni casi si potrebbe risolvere con una semplice ammenda". Dalla segreteria regionale non si nasconde che l'analisi dei dati potrebbe dipendere anche dalla maggiore intensità nei controlli che ovviamente portano ad un incremento delle denunce rispetto a province o regioni dove minori sono le verifiche e quindi, di conseguenza, anche le contestazioni dei reati.

