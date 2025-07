Un altro incendio all’ex campo nomadi In via Bonfadini è il secondo in 48 ore

Una colonna di fumo nero, alta centinaia di metri e visibile da mezza Milano, e i vigili del fuoco in tre squadre per arginare le fiamme e monitorare un incendio che avrebbe potuto creare problemi alla circolazione degli aerei su Linate e dei treni sulla Tav, data la posizione: l’ex campo nomadi di via Bonfadini, dove un altro rogo di spazzatura era divampato meno di quarantott’ore prima, nel pomeriggio di venerdì, quasi in contemporanea con un incendio analogo in un altro campo della periferia Sud, quello di Chiesa Rossa. E ieri anche nell’area di via Bonfadini angolo Toffetti che ospitava l’insediamento di nomadi sgomberato l’anno scorso sono arrivati i tecnici dell’ Arpa, dato che nella discarica abusiva che bruciava erano accatastati rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (i "Raee") e carcasse di auto, per verificare la qualitĂ dell’aria al quartiere Calvairate, tra viale Molise, via Toffetti, via Varsavia e via Lombroso, utilizzando strumenti portatili in base alla direzione del vento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un altro incendio all’ex campo nomadi. In via Bonfadini è il secondo in 48 ore

In questa notizia si parla di: altro - incendio - campo - nomadi

Tacente: altro incendio all’ex Ilva, va fatta subito chiarezza - Tarantini Time Quotidiano “Serve un cambio di passo deciso, il territorio merita rispetto” L’incendio che si è verificato all’Altoforno 1 dell’ex Ilva non è solo un episodio grave in sé: è l’ennesima conferma di quanto la nostra città continui a vivere sotto il peso dell’incertezza, della paura e della precarietà , sia sul piano della sicurezza che su quello ambientale.

Spaventoso incendio a Olbia: un altro cantiere nautico in fumo - Roma, 22 aprile 2025 – Una spaventoso incendio è scoppiato questo pomeriggio a Cala Saccaia, nel cuore del porto industriale di Olbia.

Incendio tra piazza Dante e via Toledo: in fiamme un altro camion dei rifiuti|VIDEO - Ha preso fuoco a via Toledo a poca distanza da piazza Dante un camioncino di rifiuti dell’Asia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e le forze dell'ordine.

Milano, 11 luglio – Due incendi nei campi nomadi Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio nel campo nomadi di via Toffetti, alimentato da quintali di rifiuti. Una densa colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Poco prima, un altro rogo ha co Vai su Facebook

Scoppia una bombola nel campo nomadi di Asti e provoca tre feriti. Il momento dell'incendio http://dlvr.it/TLv33c @LaStampa Vai su X

Un altro incendio all’ex campo nomadi. In via Bonfadini è il secondo in 48 ore; Incendio a Milano in un campo nomadi di zona Ortomercato a Calvairate, alta colonna di fumo nero sulla città ; Incendio a Milano, bruciano quintali di spazzatura: alta colonna di fumo nero.

Un altro incendio all’ex campo nomadi. In via Bonfadini è il secondo in 48 ore - Una colonna di fumo nero, alta centinaia di metri e visibile da mezza Milano, e i vigili del fuoco in tre squadre per arginare le fiamme e monitorare un incendio che avrebbe potuto creare problemi all ... Segnala ilgiorno.it

Scoppia un incendio nel campo nomadi di via Bonfadini a Milano: “Rischio disagi a Linate per il fumo” - Tre squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro in via via Bonfadini, zona sud di Milano, per un incendio scoppiato nell'area dell'ex campo nomadi ... Secondo fanpage.it