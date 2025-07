Sorpresona Chelsea | gli inglesi di Enzo Maresca battono il Psg 3-0 e salgono sul tetto del Mondo

Chelsea-Psg 3-0 RETI: 22'pt Palmer, 30'pt Palmer, 43'pt Joao Pedro. CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez 7; Malo Gusto 7, Chalobah 7, Colwill 7, Cucurella 7; James 7 (32'st Dewsbury-Hall sv), Caicedo 6.5; Palmer 8.5, Fernandez 6.5 (16'st Santos 6), Pedro Neto 6.5 (33'st Nkunku sv); Joao Pedro 7 (22'st Delap 7). In panchina: Jorgensen, Penders, Slonina, Adarabioyo, Sarr, Anselmino, Acheampong, Lavia, Jackson,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sorpresona Chelsea: gli inglesi di Enzo Maresca battono il Psg (3-0) e salgono sul tetto del Mondo

IL CHELSEA VINCE LA PRIMA EDIZIONE DELLA COPPA DEL MONDO PER CLUB Clamoroso quanto successo a New York, con il PSG di Luis Enrique completamente schiantato dal Chelsea del nostro Enzo Maresca e di uno scatenato 'Cold' Palmer Vai su Facebook

