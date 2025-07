Napoli doppio colpo olandese | Beukema e Lang maxi investimento da 60 milioni

"> Il Napoli accelera e chiude un’operazione imponente: due nuovi acquisti in un solo colpo, entrambi olandesi. Come riportato da Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, il club azzurro ha definito l’ingaggio del difensore Sam Beukema dal Bologna per 30 milioni di euro più 3 di bonus, e dell’esterno offensivo Noa Lang dal PSV Eindhoven per 25 milioni più altri 3 di bonus, con l’aggiunta di una percentuale (10%) sulla futura rivendita. In totale, un investimento da 60 milioni. Beukema, classe ’98, centrale solido e strutturato, arriva a Napoli dopo due stagioni importanti con la maglia del Bologna: 80 presenze, 2 reti, una qualificazione in Champions e la recente Coppa Italia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, doppio colpo olandese: Beukema e Lang, maxi investimento da 60 milioni

In questa notizia si parla di: milioni - napoli - colpo - beukema

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - Quasi 700 milioni di euro nell’immediato della gara. Poi un potenziale di 1-2 miliardi di euro nei successivi 5-10 anni.

Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa - Brutto colpo per Antonio Conte che deve rinunciare ad un grande obiettivo: l’Atalanta lo soffia agli azzurri e piazza il grande colpo Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa (Ansa Foto) – SerieAnews Due i colpi messi a segno fin qui, altri due in dirittura d’arrivo per un totale di quattro.

Sudakov al Napoli, offerta da 35 milioni: la risposta dello Shakthar - Il Napoli giocherà domenica sera contro il Parma, ma prima ci sono delle novità sull’interesse su Sudakov.

Beukema al Napoli, affare fatto: alla corte di Conte per 30 milioni più bonus, è l’uomo giusto per rinforzare la difesa dei campioni d’Italia? Antonio Conte ha il nuovo difensore centrale. La trattativa con il Bologna per Sam Beukema si è chiusa per una ci Vai su Facebook

La pista #Beukema per il Napoli parte da marzo ed è arrivata al suo snodo decisivo. Si avvicina anche il colpo #Lang per i partenopei forti della volontà del giocatore Vai su X

Calcio: Napoli, doppio colpo per Conte: arrivano Beukema e Lang, sprint per Lucca; Colpo Bologna, preso Vitik per 15 milioni: Beukema-Napoli, chiusura vicina; Beukema verso il Napoli, il Bologna vicino a Vitik: colpo da 15 milioni.

Calciomercato, colpo del Napoli: arriva Beukema dal Bologna per 30 milioni - Il Napoli ha chiuso l’operazione per l’arrivo di Sam Beukema, centrale olandese ... Come scrive cronachedellacampania.it

Affare fatto: Beukema è un nuovo giocatore del Napoli, ufficiale il colpo dal Bologna - Affare chiuso tra Napoli e Bologna: Sam Beukema è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro. stadiosport.it scrive