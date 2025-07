Luca Negrini Fratelli d’Italia | Ora servono minuziose verifiche sui conti di tutte le partecipate

"Riportare a casa l’intero importo dell’ammanco – che ricordiamo essere arrivato a 513.000 per l’esattezza – deve essere la priorità . Così come dev’essere prioritaria, a seguito di questo scandalo, una verifica su tutte le partecipate, affinché si abbia la certezza che aMo sia un caso isolato. Certezza che, in questo momento, non si può dire di avere". Luca Negrini, capogruppo in Consiglio Comunale e presidente cittadino di Fratelli d’Italia, non fa sconti. "Le dimissioni a cui abbiamo assistito – dice Negrini – evidenziano che la questione è molto più grave di come si sia tentato di farla passare in prima battuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

