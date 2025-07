Quanto ha guadagnato il Chelsea al Mondiale per Club

2025-07-13 21:52:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Redazione Calciomercato 13 lug 2025, 23:52 Ultimi aggiornamenti: 13 lug 2025, 23:52 I Blues hanno trionfato nel torneo che si è giocato negli Stati Uniti, sul piatto un montepremi da 930 euro totali Il primo Mondiale per Club con il nuovo format a 32 squadre l’ha vinto il Chelsea, grazie a un secco 3-0 in finale contro il Psg. I Blues hanno trionfato nel torneo giocato negli Stati Uniti dal 15 giugno a oggi, un mese durante il quale si sono sfidati i club più importanti al mondo con la Fifa che per l’occasione aveva messo sul piatto un montepremi totale da 930 milioni di euro; cifra divisa tra tutte le società che hanno partecipato alla competizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

