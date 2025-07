Achille Costacurta la nuova vita a Mondello | Ho provato a togliermi la vita ho fatto tanti errori

Achille Costacurta a cuore aperto. Il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, nato nel 2004, ha parlato per la prima volta delle travagliate vicissitudini degli ultimi anni. Una vita sregolata, nonostante due genitori molto uniti, tra droghe e tentato suicidio. E ora la rinascita. Arrivata non a Milano, dove è nato e cresciuto, bensì a Mondello, in Sicilia: qui ha riscoperto se stesso.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

