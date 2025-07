vangeli zanzare e lezioni di inglese

Gender. Dacia Maraini nella rubrica Il sale sulla coda che firma sul Corriere della Sera: “Gli organizzatori, tra le quali le professoresse che curano i gruppi di lettura”. Il gender dilaga. 8 luglio 2025. Fulmini. Titolo dal sito della Repubblica: “Treno Italo colpito da un fulmine fermo a Melegnano ”. Non ci sono più le saette di una volta. 6 luglio 2025. Adultera. Alcuni professori di chiara fama sono convocati dal quotidiano di via Solferino per esporre l’essenziale del loro sapere nella pagina web Le lezioni del Corriere. A Luciano Canfora, insigne classicista, sono affidate “Le lezioni di greco”, nell’ambito delle quali tratta del Nuovo Testamento, “un libro di enorme rilievo, mai letto da coloro che lo venerano se non in minima parte ”, egli afferma, talché non si capisce se costoro lo venerino in minima parte o se l’abbiano letto in minima parte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

