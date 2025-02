Secoloditalia.it - “Da Jovanotti e Tamberi un inno alla vita”: il grazie di Rampelli per l’esibizione dell’Ariston

“Finalmente un duettolistico e positivo. La prima serata record del Festival di Sanremo 2025 ha visto protagonisti, insieme a tanti concorrenti bravissimi e con offerta musicale plurale, buona per ogni generazione, che hanno incantato il pubblico con una prestazione meravigliosa, carichi di energia e carisma”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia.“Entrambi – prosegue– hanno trasformato il teatro Ariston in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, gente sorridente e inebriata dall’entusiasmo e dqualità con cui è stato espresso.Il momento condiviso tra i due ha toccato il cuore di tutti, è stato un veroche ha celebrato il potere della speranza, inndo ciascuno a non mollare mai di fronte alle avversità.