Stai attenta, noi vediamo”. Grande Fratello, l’avviso piomba nella casa e Mariavittoria crolla

Leggi su Caffeinamagazine.it

, messaggio molto particolare per. Come molti sanno il medico estetico ha intrapreso una relazione all’interno dellacon Tommaso Franchi. La coppia ha vissuto molti alti e bassi, tra discussioni, confronti e tanto altro. Tuttavia hanno resistito e oggi, martedì 11 febbraio, hanno ricevuto non uno bensì due messaggi aerei.La giornata è stata caratterizzata da tanti messaggi aerei: ce n’è stato uno per gli Shailenzo, uno per Zeudi Di Palma, uno per le Zelena e addirittura due per i Tommavi. In uno c’era scritto “24/12 N’È VALSA LA PENA #TOMMAVI”. La vigilia di Natale è stata una giornata fondamentale, infatti, per il consolidarsi della loro storia. Tuttavia in un altro messaggio c’era un avvertimento per.Leggi anche: “Messaggio per Shaila e Lorenzo”.