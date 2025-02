Juventusnews24.com - Juve PSV, gli olandesi hanno un motivo in più per cercare la vittoria: devono sfatare quel tabù europeo. La statistica parla chiaro

di RedazionentusNews24PSV, glivanno in cerca del colpaccio all’Allianz Stadium:unin più per la. Il dettaglioE’ il giorno diPSV, match valido per l’andata dei playoff di Champions League. Bianconeri che puntano allaper mettere in discesa la qualificazione agli ottavi di finale.che, però, avranno unin più peril colpaccio. Il PSV, infatti, non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Champions League contro avversarie italiane (1N, 4P). E’ la serie più lunga contro un avversario di uno stesso Paese. QUOTEPSV – Dopo le due vittorie consecutive in campionato con Empoli e Como, lantus è attesa dall’importantissima gara di andata dei playoff di Champions League: allo Stadium arrivaPSV che i bianconeri avevano già battuto nel League Stage.