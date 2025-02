Superguidatv.it - Grande Fratello, Zeudi Di Palma: dal rapporto con il padre alla sorpresa del fratello | Video Mediaset

AlDiparla delcon ile poi riceve ladelGiuseppe.Di, ilcon ile l’arrivo delNella casa delè il momento diDiche racconta la sua infanzia segnata da unassente. “Ho unirrisolto con lui questa mancanza ha creato in me della reazioni diverse quando guardo la figura maschile. Non condanno mio, ma non lo giustifico: non lo condanno perchè ha avuto anche lui delle mancanze, una vita difficile che l’ha portato a prendere delle scelte. Noi siamo le scelte che facciamo, ma credo giustificare le mie mancanze rispetto alle sue, ma c’è un uomo nella mia vita: mioGiuseppe. E’ l’amore più forte” – dice la ex Miss Italia.Poco doporiceve ladelGiuseppe: “vorrei essere più forte di te, ma forse non ci riesco.