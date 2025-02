Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale di Forlì, sindacati contro il Comune: “Controllare gli ingressi? Non siamo uscieri”

, 10 febbraio 2025 – “Gli agenti dellanon sono receptionist”. Due sigle sindacali – il Sulpl (sindacato unitario lavoratori) e il Cse Flpl (Funzioni locali e polizie locali) – attaccano ildopo che l’ente ha parzialmente confermato un’indiscrezione, stigmatizzata anche dall’opposizione. Piani di sicurezza aglicomunali La giunta sta pensando di mettere agenti aglida piazza Saffi e da via delle Torri per “evitare furti o molestie all’interno della casa comunale”, a “salvaguardia dei propri dipendenti”, citando esempi analoghi “in Provincia e Regione”. Una possibile riorganizzazione che non è piaciuta a Chiara Linciano e Cristina Orioli, le due sindacaliste che firmano la nota: “È stata presentata come ‘cosa già fatta’”. Temono quella che chiamano polemicamente “dogana” e coinvolgerebbero ben 16 agenti.