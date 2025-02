Oasport.it - Manuel Traninger si impone nel superG di Coppa Europa a Crans-Montana, Franzoso e Abbruzzese in top 10

Nelche ha aperto la tappa didi(Svizzera), in una prova inserita come recupero della gara non disputata a Wengen, la vittoria va all’austriacoche vince con il tempo di 1’24?30 vince per la terza volta in carriera nel circuito continentale.Seconda posizione a 0?29 per un altro austriaco, Andreas Ploiner: terzo podio in carriera in, il primo dopo due anni e mezzo da quello conquistato nel 2022 a Santa Caterina, quando vinse il secondoe arrivò secondo nel primo. Terza posizione a 0?43 per lo svizzero Marco Kohler, al quarto podio in, il primo dopo oltre due anni (lo conquistò a Orcieres Merlette nel 2023).Matteocon il pettorale numero 29 ha saputo inserirsi all’ottavo posto con un ritardo di 0?76, seguito a breve distanza da Marco, decimo a 0?88, poi Nicolò Molteni tredicesimo a 0?98.