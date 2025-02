Liberoquotidiano.it - "Io mi occupo solo dello spettacolo": Bruno Vespa, la domanda che mette in imbarazzo Carlo Conti

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Il Festival di Sanremo è anche questo, è chiacchiericcio, è parlare, sparlare, è un fumo che si crea intorno dove tutti vogliono dire la loro"., ospite divenerdì sera a Cinque minuti su Rai 1, fa muro riguardo alle polemiche già partite a pochi giorni dal debutto di martedì prossimo all'Ariston. Nell'occhio del ciclone Fedez e Achille Lauro, protagonisti del gossip per il presunto tradimento di Chiara Ferragni, ormai ex moglie del rapper milanese, proprio con l'interprete di Rolls Royce e C'est la vie. "Non è Sanremo Island - sottolinea con una battuta tra l'ironico e il piccato il conduttore citando le storie di amore e corna di Temptation Island - per me è semplicemente il Festival della canzone italiana e io misoltantoe delle canzoni".