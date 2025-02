Anconatoday.it - Inizia insultandola, prosegue picchiandola e termina violentandola. Condannato, finisce a Montacuto

ANCONA – Gli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Ancona, nella tarda mattinata di ieri ha rintracciato e arrestato un uomo di 36 anni, già noto alle Forze dell’Ordine in quanto pregiudicato, per scontare una condanna definitiva di anni 4 e mesi 6 di carcere. Il.