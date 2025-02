Ilfattoquotidiano.it - Vicofaro, organizzano una manifestazione contro don Biancalani. Il vescovo interviene in sua difesa con una lettera

Sassi, minacce e offese. Spuntano coltelli: tre feriti. Violenza sessuale. Rissa tra migranti. Il Bronx? No,, parrocchia di Pistoia. Sono i titoli strillati del manifesto con cui il comitato di protestala parrocchia di don Massimo– che da dieci anni accoglie migranti nei locali parrocchiali e anche in chiesa: “Abbiamo iniziato a fare accoglienza nel 2015 accogliendo l’appello del papa ad aprire le porte ai migranti” – ha organizzato per sabato 8 febbraio unasotto la prefettura della città. “Manifesteremo sotto la prefettura con e in sostegno di tutti i residenti diche da anni vivono nella paura a causa dell’accoglienza inllata di donin attesa di una presa di posizione da parte della prefettura e deldi Pistoia”, sostengono gli organizzatori della