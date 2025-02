Quotidiano.net - Mistero sulle cause del disastro, i Ris nel maniero di Rovagnati: le prime ipotesi

Noceto (Parma), 7 febbraio 2025 – C’è un muro di nebbia anche ora a Castelguelfo di Noceto (Parma), e pare un lenzuolo pietoso steso sulla tragedia, là in mezzo al campo ci sono i rottami dell’elicottero di Lorenzo, 42 anni, padre di due figli, il terzo in arrivo, erede della dinastia dei salumi. L’A109 è precipitato mercoledì sera accanto al castello di famiglia, si era alzato in volo appena 400-500 metri prima. La telefonata al 112 è arrivata alle 19, nessuno scampato: sono morti anche i due piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani, avevano 59 e 30 anni. La maledizione I camionisti rallentano, qualche automobilista accosta, un anziano chiede: è qui che è successo.? Con il passare delle ore sulla via Emilia che non si ferma mai c’è una piccola folla di giornalisti e curiosi. Gli investigatori - i tecnici dell’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, e gli specialisti del Ris - montano un telo per coprire i rottami dalla curiosità di tutti, sbuca solo la punta in alto in quell’ammasso di lamiere.