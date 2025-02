Unlimitednews.it - Ue, Pedullà “Flessibilità serve per imprese e famiglie, non per armi”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La richiesta di von der Leyen disul patto di stabilità europeo, così come viene posta, è irricevibile”. Lo ha affermato l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Gaetano, in merito alle dichiarazioni della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen sulla maggiornel Patto di stabilità per aumentare la percentuale delle spese militari.xf4/sat/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo