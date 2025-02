Lapresse.it - Stop ad atlete transgender in gare femminili, Trump: “Gli uomini non piccheranno più le nostre ragazze”

Donaldha firmato un ordine esecutivo che vieta alledi partecipare agli sport. Si tratta di una delle promesse fatte in campagna elettorale. “Sotto l’amministrazione, difenderemo l’orgogliosa tradizione delle, e non permetteremo aglidi picchiare, ferire e imbrogliare ledonne e le. D’ora in poi, gli sportsaranno solo per le donne”, ha detto il presidente americano. L’ordine, intitolato ‘Keeping Men Out of Women’s Sports’ (tenere glifuori dagli sport), imporrà un’applicazione immediata, anche nei confronti di scuole e associazioni sportive che “negano alle donne sport e spogliatoi riservati a un solo sesso”.