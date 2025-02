Arezzonotizie.it - Cimitero di Gragnano: partiti i lavori di ampliamento

Leggi su Arezzonotizie.it

Hanno preso il via in questi giorni ialdella frazione dinel comune di Sansepolcro. Gli interventi riguarderanno la realizzazione di 30 nuovi loculi più la struttura portante per una nuova cappella privata per la quale è prevista a breve l’uscita del bando per la.